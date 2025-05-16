Полянский напомнил, что именно Бербок рекомендовала не приглашать на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе представителей России и Беларуси. Это свидетельствует о её односторонней позиции и отсутствии желания способствовать диалогу и миру в международных делах.