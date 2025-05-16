По его словам, выбор Бербок, которая неоднократно демонстрировала свою профнепригодность, предвзятость и незнание основных дипломатических принципов, является «плевком в адрес всей международной организации» и проявлением пренебрежения к ней.
Полянский напомнил, что именно Бербок рекомендовала не приглашать на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе представителей России и Беларуси. Это свидетельствует о её односторонней позиции и отсутствии желания способствовать диалогу и миру в международных делах.
Также дипломат отметил, что Бербок открыто заявляла о своей гордости за деда, служившего в СС, что вызывает сомнения в её способности объективно и беспристрастно руководить работой Генеральной Ассамблеи.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя визит Бербок в украинскую столицу, назвал её одним из глупых чиновников в Европейском союзе.