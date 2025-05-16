Рубио: лишь встреча Трампа и Путина урегулирует конфликт на Украине

Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года переговоры России и Украины, но их перенесли на пятницу. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула.