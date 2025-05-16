Рубио: лишь встреча Трампа и Путина урегулирует конфликт на Украине

«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку», — сказал Рубио.
В четверг старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома, заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка заявил, что ожидает встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время.
Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года переговоры России и Украины, но их перенесли на пятницу. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула.
Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи. Хозяин Белого дома на фоне ожиданий возможной встречи с российским лидером заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен.
На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.