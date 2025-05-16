В Госдуме предложили отправлять «домой» не сдавших тест по языку детей мигрантов

Он также обратил внимание на статистику, по его словам, из тысячи детей только 30 сдали тест. «Одни не имеют права легального нахождения в России, другие не смогли заполнить документы, третьи не смогли сдать тест», — отметил Нилов. По словам депутата, это подтверждает правильность решения о введении обязательного тестирования детей мигрантов на знание русского языка.