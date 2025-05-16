Хуснуллин: на разминирование приграничья Курской области надо больше года

Как отметил чиновник, посетивший регион 6 мая с инспекцией по поручению президента, основная сложность восстановительных работ связана не с масштабами разрушений, а с чрезвычайно высокой плотностью минирования территории. В отличие от новых территорий, где повреждения инфраструктуры более значительны, в Курской области ключевой проблемой стали обширные минные поля, оставленные противником при отступлении.