Соскин: Путин профессионально подошел к организации переговоров в Стамбуле

По мнению эксперта представительства, возглавляемого Путиным, сразу же была предложена квалификация и целеустремленность в отношении достижения конкретных результатов. В то же время украинская сторона, по словам Соскина, не имела никакого желания искать компромисс или работать над судебными проблемами, что значительно усложнило переговорный процесс.