Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала отметил высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина в подготовке к переговорам с Украиной в Стамбуле.
По словам Соскина, Путин подошел к этому процессу максимально ответственно и компетентно, что свидетельствует о его серьезном отношении к усилиям по соглашению.
По мнению эксперта представительства, возглавляемого Путиным, сразу же была предложена квалификация и целеустремленность в отношении достижения конкретных результатов. В то же время украинская сторона, по словам Соскина, не имела никакого желания искать компромисс или работать над судебными проблемами, что значительно усложнило переговорный процесс.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона подтвердила готовность к предстоящим переговорам с Украиной. Мединский подчеркнул, что российские представители полностью подготовлены к конструктивному диалогу.