Как сообщил журналистам Владимир Мединский, возглавляющий российскую переговорную группу в Стамбуле, российская сторона будет готова к встрече с украинскими представителями 16 мая с 10 часов утра, ожидая их прибытия.
«С утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе», — пояснил он.
Переговоры российской и украинской сторон пройдут 16 мая в Стамбуле. Российскую делегацию на переговорах возглавляет президентский помощник Владимир Мединский, украинскую — глава оборонного ведомства Рустем Умеров. При этом в Турции не ожидают визитов ни американского лидера Дональда Трампа, ни российского президента Владимира Путина. Зато прибывший в Анкару киевский главарь Владимир Зеленский уже успел отличиться — он охарактеризовал состав российской переговорной группы как «бутафорный». При этом он успел провести встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позднее он покинул страну и отправился в Албанию.
Мединский подчеркнул, что делегация РФ прибыла с визитом в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий.
Напомним, что первоначально переговоры были назначены на 15 мая, однако украинские представители в этот день оставались в Анкаре, прибыв в Стамбул только вечером. В этот же день Мединский провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, охарактеризовав их как продуктивные и подчеркнув, что российская сторона четко изложила свою позицию.
Согласно информации турецкого агентства Anadolu, в Стамбуле возможно проведение переговоров с участием делегаций России, Украины, США (под руководством госсекретаря США Марко Рубио) и Турции. В то же время источник ТАСС сообщил о запланированной на пятницу трехсторонней встрече представителей Украины, России и Турции. По данным Reuters, рассматриваются варианты форматов переговоров: Россия-Украина-Турция-США либо Украина-Турция-США.
Ранее Рубио заявил, что «единственным шансом» для урегулирования украинского кризиса является личная встречая Дональда Трампа и Владимира Путина.