«Мы готовы к работе»: Мединский рассказал о настрое делегации РФ на диалог с Киевом в Стамбуле

Переговоры российской и украинской сторон пройдут 16 мая в Стамбуле. Российскую делегацию на переговорах возглавляет президентский помощник Владимир Мединский, украинскую — глава оборонного ведомства Рустем Умеров. При этом в Турции не ожидают визитов ни американского лидера Дональда Трампа, ни российского президента Владимира Путина. Зато прибывший в Анкару киевский главарь Владимир Зеленский уже успел отличиться — он охарактеризовал состав российской переговорной группы как «бутафорный». При этом он успел провести встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позднее он покинул страну и отправился в Албанию.