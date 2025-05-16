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Рубио: Конфликт на Украине разрешит только встреча Трампа и Путина

Госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение о том, что встреча президентов Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина станет единственным способом разрешить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что пока никто не знает, когда и где она пройдёт.

Источник: Life.ru

«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Как сообщал Life.ru, в Белом доме не исключают, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время. Как заявил старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности США Себастьян Горка, Трамп окажется в одной комнате с Путиным, когда наступит подходящий момент.