Рубио: Конфликт на Украине разрешит только встреча Трампа и Путина

Как сообщал Life.ru, в Белом доме не исключают, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время. Как заявил старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности США Себастьян Горка, Трамп окажется в одной комнате с Путиным, когда наступит подходящий момент.