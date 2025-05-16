Россия не нуждается в демагогических признаниях нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского о территориальной принадлежности Крыма и новых регионов. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в Российскую Федерацию, чем мнение диктатора киевского режима», — сказал собеседник агентства.
А все апелляции к конституции Незалежной и вовсе не состоятельны, уверен политик. За нее голосовали не жители страны, а депутаты Рады, многие из которых находятся под воздействием олигархических групп и агентов влияния зарубежных стран.
Накануне на пресс-конференции в Анкаре после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Зеленский заявил, что украинская сторона отказывается признавать новые регионы России в качестве российских территорий до начала переговоров с Москвой. Обсуждение территориальных вопросов якобы противоречит украинской Конституции.
При этом, ранее, комментируя встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане, президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский может отказаться от требований по возвращению Крыма в состав Украины.