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Рубио: представитель США будет присутствовать на переговорах в Стамбуле

Госсекретарь встретится в пятницу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и украинской делегацией.

Источник: Аргументы и факты

США примут участие в российско-украинских переговорах в Стамбуле.

Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-брифинга в Анталье, американская делегация будет представлена на предстоящих переговорах между Россией и Украиной.

Дипломат уточнил, что лично проведёт встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и украинской стороной, тогда как в переговорный процесс с российскими представителями включится другой член американской команды.

«Мы направим специалистов соответствующего уровня для участия в этих консультациях», — отметил Рубио, подчеркнув, что переговоры пройдут при посредничестве турецких партнёров.

Госсекретарь выразил надежду, что предстоящий диалог между Москвой и Киевом, организованный при участии международных посредников, сможет создать основу для поиска взаимоприемлемых решений. При этом он обратил внимание на разный уровень представительства сторон — российская делегация, по его словам, будет представлена менее высокопоставленными чиновниками.

Ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что возможность проведения прямых переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле в эту пятницу не исключена.