Рубио: представитель США будет присутствовать на переговорах в Стамбуле

США примут участие в российско-украинских переговорах в Стамбуле.
Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-брифинга в Анталье, американская делегация будет представлена на предстоящих переговорах между Россией и Украиной.
Дипломат уточнил, что лично проведёт встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и украинской стороной, тогда как в переговорный процесс с российскими представителями включится другой член американской команды.
«Мы направим специалистов соответствующего уровня для участия в этих консультациях», — отметил Рубио, подчеркнув, что переговоры пройдут при посредничестве турецких партнёров.
Госсекретарь выразил надежду, что предстоящий диалог между Москвой и Киевом, организованный при участии международных посредников, сможет создать основу для поиска взаимоприемлемых решений. При этом он обратил внимание на разный уровень представительства сторон — российская делегация, по его словам, будет представлена менее высокопоставленными чиновниками.
Ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что возможность проведения прямых переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле в эту пятницу не исключена.