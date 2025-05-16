Рубио: представитель США будет присутствовать на переговорах в Стамбуле

Госсекретарь выразил надежду, что предстоящий диалог между Москвой и Киевом, организованный при участии международных посредников, сможет создать основу для поиска взаимоприемлемых решений. При этом он обратил внимание на разный уровень представительства сторон — российская делегация, по его словам, будет представлена менее высокопоставленными чиновниками.