Военно-морские силы (ВМС) Эстонии попытались задержать танкер с российским экипажем, направлявшийся под флагом Габона в порт Приморск Ленинградской области. Эстонские военные пытались вывести судно из международных вод и направить в свои территориальные воды.
Нападение на танкер с российским экипажем — это акт пиратства.
Попытку захвата танкера с российским экипажем, следовавшего в порт Приморск Ленинградской области, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин расценил как акт морского пиратства.
В беседе с aif.ru военный эксперт подчеркнул, что действия эстонской стороны не имели правовых оснований и носили провокационный характер.
«Это чистой воды пиратство. Эстонцы могут ссылаться на международное морское право и утверждать, что находились в экономической зоне, но эта зона довольно обширная. Там постоянно проходят как военные, так и гражданские суда. Однако они решили обозначить свое присутствие, возможно, в рамках 17-го пакета санкций Евросоюза, который касается так называемого “теневого флота”. Но с чего они взяли, что танкер под флагом Габона — именно такое судно? В итоге ничего не вышло — высадка сорвалась», — отметил Дандыкин.
Он также заявил, что инцидент в Финском заливе укладывается в общую картину растущей напряж-нности в регионе и является частью политических амбиций стран Балтии.
«Это все — проявление непонятных амбиций небольших государств, бывших советских республик, особенно Литвы и Эстонии. Возможно, данный инцидент также подтверждает русофобские заявления Каллас», — заключил эксперт.
Как российский экипаж пресек атаку эстонских военных в Финском заливе.
По словам Василия Дандыкина, танкер с российским экипажем спокойно и грамотно отразил попытку вмешательства со стороны эстонских военных.
Военный эксперт уточнил, что действия команды судна были выдержанными и полностью соответствовали международному морскому праву.
«Скорее всего, эстонские военные требовали, чтобы судно проследовало в порт для досмотра. Однако оно находилось в нейтральных водах, где имело полное право продолжать движение. Команда вела себя грамотно и спокойно. После этого вмешательство пресек наш боевой самолет, и ситуация кардинально изменилась», — пояснил эксперт.
Дандыкин подчеркнул, что экипаж танкера продемонстрировал высокий уровень подготовки, несмотря на попытку провокации.
«Я думаю, они (эстонские военные — прим. ред.) рассчитывали на иное развитие событий, но не ожидали, что команда судна окажется настолько профессиональной и хладнокровной. Это, безусловно, стало для них неожиданностью», — добавил он.
Появление Су-35 над Финским заливом стало ответом на провокацию ВМС Эстонии.
Появление истребителя Су-35 в небе над Финским заливом во время попытки вмешательства ВМС Эстонии в действия танкера с российским экипажем не было случайным. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Появление нашего истребителя — это ответная мера России на попытку захвата судна. Такие действия не происходят спонтанно. Обстановка контролируется, ведется наблюдение, и на подобные инциденты дается оперативный ответ», — подчеркнул эксперт.
По его словам, ситуация в регионе находится под контролем российских военных, и в случае необходимости может последовать более жесткий ответ.
«Это откровенная провокация. Я не думаю, что речь идет о каких-то переговорах — эта напряженность в регионе накапливается давно. В Финском заливе регулярно проходят учения, туда заходят корабли НАТО, в том числе из Германии. Складывается впечатление, что Балтику пытаются превратить в натовское озеро. Если потребуется, Россия будет реагировать — и самолетами вроде Су-35, и, если потребуется, силами Балтийского флота», — заключил Дандыкин.