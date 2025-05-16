Презентован дизайн-код Туркестана

В туркестанском центре «Алатау медиа» презентовали дизайн-код города. Документ содержит комплекс требований, состоящий из 8 глав и 118 подпунктов, и охватывает общие правила, основные требования к архитектуре и градостроительству. Также правила касаются системы уличной навигации, уличной мебели, фасадов зданий, освещения городских пространств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы акимата Туркестанской области.