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Губернатор Федорищев опубликовал новую фотографию с супругой в своем ТГ-канале

Глава Самарского региона Вячеслав Федорищев опубликовал редкий семейный кадр, приурочив его ко Дню семьи, отмечаемому ежегодно 15 мая.

По случаю праздника политик разместил свое архивное черно-белое фото вместе с супругой.

Федорищев выразил теплые пожелания жителям своего региона: «Семья — самое важное, что у нас есть. Поддерживайте родных и любимых, заботьтесь друг о друге».

Стоит отметить, что подобные посты являются частью публичного образа губернатора. Это далеко не первая публикация личного характера от главы региона.

Например, ранее он делился фотографиями со свадебного торжества, которое состоялось в июле 2015 года. Тогда Вячеслав официально узаконил отношения с любимой женщиной Александрой.

Помимо этого, губернатор публиковал снимки, сделанные совместно с матерью, проживающей вне пределов региона.

Так, однажды он выложил фотографию прогулки вдоль берега реки Волга, сделанную во время визита матери минувшим летом.