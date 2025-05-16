Губернатор Федорищев опубликовал новую фотографию с супругой в своем ТГ-канале

По случаю праздника политик разместил свое архивное черно-белое фото вместе с супругой.
Федорищев выразил теплые пожелания жителям своего региона: «Семья — самое важное, что у нас есть. Поддерживайте родных и любимых, заботьтесь друг о друге».
Стоит отметить, что подобные посты являются частью публичного образа губернатора. Это далеко не первая публикация личного характера от главы региона.
Например, ранее он делился фотографиями со свадебного торжества, которое состоялось в июле 2015 года. Тогда Вячеслав официально узаконил отношения с любимой женщиной Александрой.
Помимо этого, губернатор публиковал снимки, сделанные совместно с матерью, проживающей вне пределов региона.
Так, однажды он выложил фотографию прогулки вдоль берега реки Волга, сделанную во время визита матери минувшим летом.