В Госдуме жестко прошлись по Зеленскому из-за Крыма

Крым был включен в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного после смены власти на Украине в марте 2014 года. За присоединение к России проголосовали 96,77% участников плебисцита в Крыму и 95,6% — в Севастополе. В октябре 2022 года, после проведения референдумов, в состав РФ вошли новые территории: Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.