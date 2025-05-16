Депутат Госдумы РФ ответил Артемию Лебедеву после жесткой критики Новосибирска

Депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко обратился к дизайнеру Артемию Лебедеву в связи с его высказываниями о том, какой город является столицей Сибири. Аксёненко отметил, что Лебедев, не имеющий отношения ни к Новосибирску, ни к Красноярску, разжёг спор на эту тему в социальных сетях. Об этом депутат высказался в своих соцсетях.
Депутат считает, что для определения «Столицы Сибири» необходимо объективно оценить ряд факторов, таких как численность населения, объём транспортных потоков, уровень промышленного производства, экономический потенциал, важность научных разработок и географическое положение. По его мнению, по всем этим показателям лидирует Новосибирск.
Аксёненко подчеркнул, что высказывание о том, что столицей Сибири является Красноярск, игнорирует объективные показатели.
Депутат пригласил Артемия Лебедева посетить Новосибирск и лично оценить его достоинства, предложив организовать экскурсионный тур, подтверждающий статус города.
Аксёненко также выразил сожаление, что Лебедев, как эксперт по городам Сибири, не знает, что Академгородок является частью Новосибирска.