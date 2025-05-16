Депутат Госдумы РФ ответил Артемию Лебедеву после жесткой критики Новосибирска

Депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко обратился к дизайнеру Артемию Лебедеву в связи с его высказываниями о том, какой город является столицей Сибири. Аксёненко отметил, что Лебедев, не имеющий отношения ни к Новосибирску, ни к Красноярску, разжёг спор на эту тему в социальных сетях. Об этом депутат высказался в своих соцсетях.