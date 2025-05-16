Рубио: страны НАТО согласятся увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что в ближайшие десять лет страны НАТО согласятся увеличить оборонные расходы до уровня 5% от валового внутреннего продукта. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что такая цель станет общей для всех участников альянса.
По словам Рубио, уже к предстоящему летнему саммиту НАТО все страны-члены планируют довести уровень оборонных расходов минимум до 2% ВВП, а некоторые даже превысят отметку в 4%. Это, по его мнению, отражает растущее понимание необходимости укрепления коллективной безопасности в условиях глобальных вызовов.
Рубио подчеркнул, что увеличение инвестиций в оборону необходимо для адаптации к современной геополитической обстановке и обеспечения готовности к потенциальным угрозам.
Инициатива, по его словам, уже получила положительный отклик среди союзников по блоку.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в структурах НАТО и Евросоюза реализуются программы, направленные на подготовку к открытому военному противостоянию с Россией.