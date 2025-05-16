Рубио: страны НАТО согласятся увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что в ближайшие десять лет страны НАТО согласятся увеличить оборонные расходы до уровня 5% от валового внутреннего продукта. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что такая цель станет общей для всех участников альянса.