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Рубио: страны НАТО согласятся увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Увеличение инвестиций в оборону необходимо для адаптации к современной геополитической обстановке.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что в ближайшие десять лет страны НАТО согласятся увеличить оборонные расходы до уровня 5% от валового внутреннего продукта. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что такая цель станет общей для всех участников альянса.

По словам Рубио, уже к предстоящему летнему саммиту НАТО все страны-члены планируют довести уровень оборонных расходов минимум до 2% ВВП, а некоторые даже превысят отметку в 4%. Это, по его мнению, отражает растущее понимание необходимости укрепления коллективной безопасности в условиях глобальных вызовов.

Рубио подчеркнул, что увеличение инвестиций в оборону необходимо для адаптации к современной геополитической обстановке и обеспечения готовности к потенциальным угрозам.

Инициатива, по его словам, уже получила положительный отклик среди союзников по блоку.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в структурах НАТО и Евросоюза реализуются программы, направленные на подготовку к открытому военному противостоянию с Россией.