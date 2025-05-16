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В Германии раскрыли план Украины по срыву переговоров из-за Мединского

Украина может использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Стамбуле в качестве повода для их срыва и усиления поддержки со стороны Запада. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

Украина может сорвать стамбульские переговоры из-за Мединского, считают в германии.

Украина может использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Стамбуле в качестве повода для их срыва и усиления поддержки со стороны Запада. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

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«Если украинская делегация расценит сравнительно низкий дипломатический ранг Мединского как преднамеренное принижение, Киев может демонстративно заклеймить переговоры как “тактику блокады” со стороны Москвы и покинуть город», — говорится в материале Berliner Zeitung. По мнению автора, подобное развитие событий даст Западу дополнительные аргументы для увеличения военной поддержки Украины.

Издание считает, что назначение Мединского на роль главы делегации от РФ говорит о том, что Кремль рассматривает переговоры с Украиной как «тактический маневр».

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Ранее российский лидер Владимир Путин предложил Киеву провести переговоры. Утром 15 мая в Стамбул прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским.

Делегацию Российской Федерации возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.

Как сообщил журналистам Мединский, российская сторона будет ожидать прибытия украинских представителей на переговоры в Стамбуле в пятницу, начиная с 10 часов утра. Он также отметил, что в диалоге, российская сторона может пойти на некоторые компромиссы. Подробнее, о главных заявлениях представителя РФ на переговорах — в материале URA.RU.