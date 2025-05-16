В Германии раскрыли план Украины по срыву переговоров из-за Мединского

Как сообщил журналистам Мединский, российская сторона будет ожидать прибытия украинских представителей на переговоры в Стамбуле в пятницу, начиная с 10 часов утра. Он также отметил, что в диалоге, российская сторона может пойти на некоторые компромиссы. Подробнее, о главных заявлениях представителя РФ на переговорах — в материале URA.RU.