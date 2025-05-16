В делегацию Украины вошел заподозренный в убийстве переговорщика генерал

В состав украинской делегации вошёл заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад, ранее упоминавшийся в контексте резонансного инцидента с гибелью финансиста Дениса Киреева — участника первых мирных переговоров между Россией и Украиной.
Его подозревали в причастности к устранению Киреева, однако официальных обвинений предъявлено не было.
Денис Киреев принимал участие в переговорах, проходивших в Белоруссии в феврале и марте 2022 года — сначала в Гомеле, а затем в Бресте. Однако вскоре после начала этих встреч, 5 марта, он был убит. По данным Wall Street Journal, агенты СБУ застрелили Киреева в центре Киева, заподозрив его в государственной измене. Тем не менее, позже Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за защиту суверенитета Украины.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации от Украины для участия в мирных переговорах с Россией в Стамбуле 15−16 мая.