Мединский: Россия будет ждать украинскую делегацию 16 мая с 10:00

Российская сторона во главе с Владимиром Мединским демонстрировала готовность к диалогу, ожидая украинских коллег с утра до позднего вечера. В завершение дня российские представители провели рабочую встречу с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом, после чего направились в генконсульство России, подтвердив намерение участвовать в переговорах на следующий день.