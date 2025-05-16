Мединский: Россия будет ждать украинскую делегацию 16 мая с 10:00

16 мая с 10:00 в Стамбуле начнутся переговоры между российскими и украинскими представителями. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, российская сторона уже готова к диалогу и ожидает прибытия украинских коллег.
По его словам, российские представители обладают всеми необходимыми полномочиями для принятия решений и намерены вести диалог в конструктивном ключе. Мединский подчеркнул, что российская сторона подходит к переговорам с максимальной ответственностью и открытостью к диалогу.
Вместе с тем он отметил важность встречного движения со стороны украинских партнеров для достижения конкретных результатов. Российская делегация, по утверждению помощника президента, готова к тщательному рассмотрению всех предложений, которые могут способствовать урегулированию украинского кризиса.
Изначально планировалась трехсторонняя встреча с участием Турции, однако вопрос о возможном четырехстороннем формате с привлечением дополнительных международных участников пока остается открытым. Анкара допускает в том числе возможность прямых переговоров России и Украины. Турецкая сторона продолжает выступать в качестве нейтрального посредника, предоставляя площадку для переговорного процесса.
Украина официально подтвердила свое участие в переговорах. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, назначив главой делегации министра обороны Рустема Умерова.
Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, американские представители также примут участие во встрече, но не на высшем уровне. Турецкая сторона в лице министра иностранных дел Хакана Фидана обеспечивает организационную поддержку переговоров.
Эксперты отмечают, что стамбульские переговоры могут стать важным этапом в поиске путей урегулирования. В повестке дня ожидаются вопросы, связанные с безопасностью, гуманитарными аспектами и возможными шагами по деэскалации. Однако аналитики сходятся во мнении, что быстрых прорывных решений ждать не стоит — процесс носит сложный и многоэтапный характер.
Российские источники подчеркивают готовность Москвы к диалогу без предварительных условий, в то время как украинская сторона, по данным СМИ, не намерена идти на территориальные уступки.
Напомним, запланированные на 15 мая прямые переговоры между российскими и украинскими представителями в стамбульском дворце Долмабахче так и не состоялись. Украинская делегация, прибывшая в Анкару вместе с президентом Зеленским, не появилась на месте переговоров.
Российская сторона во главе с Владимиром Мединским демонстрировала готовность к диалогу, ожидая украинских коллег с утра до позднего вечера. В завершение дня российские представители провели рабочую встречу с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом, после чего направились в генконсульство России, подтвердив намерение участвовать в переговорах на следующий день.