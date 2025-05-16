Обижен и напуган: профайлер Анищенко разобрал поведение Зеленского в Турции

У Зеленского после заявления о бутафорном уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле на лице видна «гримаса проигравшего», заявил aif.ru Анищенко. По его словам, глава киевского режима понял, что его провокации не прошли. Он отметил, что его агрессивная позиция — «я тут, я поеду брать на понт» — не прошла. Поэтому Зеленский, как сообщил эксперт, прикрывает это все переговорами с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.