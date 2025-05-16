Обижен и напуган: профайлер Анищенко разобрал поведение Зеленского в Турции

Владимир Зеленский по прибытию в Турцию вновь стал переводить все внимание на себя. При этом на его лице видна гримасуа проигравшего. Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, изучив видео с ним в турецком государстве, объяснил aif.ru поведение главы киевского режима.
«Гримаса проигравшего».
У Зеленского после заявления о бутафорном уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле на лице видна «гримаса проигравшего», заявил aif.ru Анищенко. По его словам, глава киевского режима понял, что его провокации не прошли. Он отметил, что его агрессивная позиция — «я тут, я поеду брать на понт» — не прошла. Поэтому Зеленский, как сообщил эксперт, прикрывает это все переговорами с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Если он хочет оскорблять нашу делегацию, называя бутафорской, то не надо после этого такую гримасу на лице строить, но здесь видно, что это обида, расстройство, получается гримаса проигравшего», — отметил собеседник издания.
Обиженный, как ребенок.
Также Анищенко рассказал, что у Зеленского в этот же момент было выражение лица обиженного человека. Он пояснил в разговоре с aif.ru, что у него «собирается лицо, губы поджимаются, уголки губ опускаются, уголки бровей приподнимаются», что показывает лицо обиженного, опечаленного, расстроенного человека.
Собеседник издания отметил, что таких его гримас очень много в интернете. Он напомнил, что подобное выражение лица было у Зеленского на одном из саммитов НАТО.
«Так обычно дети обижаются. Здесь то же самое у него проявляется», — подчеркнул эксперт.
Играет на публику.
По словам Анищенко, Зеленский заявлением о том, что он приехал в Турцию, продолжает играть на публику. Эксперт заявил aif.ru, что глава киевского режима пытается перевести все внимание на себя — «это такой нарциссический тип».
«Он понимает, что Путин не поехал, но ему надо делать акцент на том, какой он крутой, что “я вон тут прилетел брать на понт”. Он продолжает сценарий своей крутизны, исключительности», — отметил профайлер.
Он добавил, что Зеленскому ничего не остается, как продолжать играть на публику. Этим, как рассказал Анищенко, глава киевского режима показывает, что он крутой и постоянно противопоставляет себя Путину.
15 мая в Стамбуле были запланированы прямые переговоры России и Украины. В состав российской делегации вошли: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник ГУ генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы Министерства обороны РФ Александр Фомин. Также российский лидер Владимир Путин утвердил ряд экспертов от РФ.
Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. Всего в состав переговорной группы войдут 12 человек, в том числе первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, зампредседателя СБУ Александр Поклад, первый зампредседателя Службы внешней разведки Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Позднее источник, близкий к организации встречи, заявил, что встречу представителей РФ и Украины перенесли на 16 мая.