В Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуострова

«Если бы он внимательно изучил конституции Украины и тогда в ее составе Автономной Республики Крым, дающую право крымскому народу на самоопределение, то не делал столь глупых заявлений. К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал», — сказал Константинов.