Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым — это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.
«Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта», — сказал Константинов.
По его словам, ссылаясь на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты.
«Если бы он внимательно изучил конституции Украины и тогда в ее составе Автономной Республики Крым, дающую право крымскому народу на самоопределение, то не делал столь глупых заявлений. К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал», — сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.