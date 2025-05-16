У России нет необходимости выслушивать демагогические признания украинского лидера Владимира Зеленского о вопросах принадлежности территорий Крыма и других регионов, которые утратила Украина. Такое мнение в пятницу, 16 мая, выразил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Он отметил, что для России большую важность представляет проведенное в этих регионах голосование, в рамках которого субъекты добровольно вошли в состав РФ.
— Для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в Российскую Федерацию, чем мнение диктатора киевского режима, — заявил депутат.
Также Ивлев дал свой комментарий по поводу слов Зеленского о конституции Украины.
— На Украине нет всенародно принятой конституции. Украинские вожди ни разу в истории страны не доверили своему народу проголосовать за конституцию, — цитирует его слова РИА Новости.
Ранее президент Украины отказался признавать российскими новые регионы до начала переговоров с делегацией из РФ в Стамбуле.