Депутат Госдумы назвал демагогией заявление Зеленского о Крыме

У России нет необходимости выслушивать демагогические признания украинского лидера Владимира Зеленского о вопросах принадлежности территорий Крыма и других регионов, которые утратила Украина. Такое мнение в пятницу, 16 мая, выразил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.