Украина может использовать назначение Мединского для срыва переговоров

«Владимир Путин не приедет в Стамбул. Вместо этого российскую делегацию возглавляет его давний советник Владимир Мединский — сигнал, который вызывает большой скептицизм в Киеве», — говорится в материале.
Переговоры, запланированные на 15 мая, не состоялись — украинская делегация не прибыла в назначенное время. Представители России ожидали их около суток. Глава МИД РФ Мария Захарова вновь резко раскритиковала Владимира Зеленского, назвав его «клоуном», который из-за своих «галлюцинаций» не может начать диалог.