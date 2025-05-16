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Украина может использовать назначение Мединского для срыва переговоров

Киев может использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Стамбуле как предлог для их срыва. Как сообщает издание Berliner Zeitung, украинская сторона может расценить этот шаг как «намеренное принижение» статуса переговоров и отказаться от участия, чтобы получить дополнительные военные поставки от Запада.

Источник: Life.ru

«Владимир Путин не приедет в Стамбул. Вместо этого российскую делегацию возглавляет его давний советник Владимир Мединский — сигнал, который вызывает большой скептицизм в Киеве», — говорится в материале.

Переговоры, запланированные на 15 мая, не состоялись — украинская делегация не прибыла в назначенное время. Представители России ожидали их около суток. Глава МИД РФ Мария Захарова вновь резко раскритиковала Владимира Зеленского, назвав его «клоуном», который из-за своих «галлюцинаций» не может начать диалог.