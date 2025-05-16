Эстония пыталась захватить судно в нейтральных водах Балтийского моря: Инцидент прокомментировал генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс поддерживает контакт с эстонскими властями для выяснения обстоятельств инцидента в Балтийском море. По его словам, стороны координируют действия, чтобы точно установить детали инцидента с попыткой задержания эстонскими военно-морскими силами нефтяного танкера Jaguar, следовавшего в Россию.
«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте по этой теме, и координируют свои действия, чтобы было полное понимание, что происходит. Именно для этого НАТО действует в этом регионе», — указал он.
13 мая военно-морские силы Эстонии при поддержке авиации НАТО предприняли попытку задержать гражданское судно Jaguar, шедшее под флагом Габона. Корабль находился в нейтральных водах, но эстонские военные потребовали его остановки, угрожая тараном.
Моряки из балтийской республики дважды пытались высадить десант с вертолёта. Кроме того, была поднята в воздух тактическая авиация. Однако экипаж Jaguar не поддался на провокации и продолжил свой путь в Приморск. В операции были задействованы эстонские суда, корабль, вертолёт, самолёт, а также истребители МиГ-29 военно-воздушных сил Польши.
После этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны. По его версии, во время инцидента в воздух поднялся российский истребитель. В ответ МИД Эстонии вызвал временного поверенного России для вручения ноты протеста.
В Минобороны РФ опровергли нарушения, подчеркнув, что все полеты выполнялись строго в соответствии с международными нормами над нейтральными водами. Ранее ведомство неоднократно заявляло, что российская авиация не допускает опасного сближения с иностранными судами.
Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в беседе с KP.RU заявил, что Эстония совершила акт морского пиратства на Балтике. Эксперт напомнил о существовании международных положений, которые на море нельзя нарушать. Были случаи, когда эстонцы задерживали суда, идущие к нам. По его словам, эстонцы, принимая такое решение, явно вспомнили опыт немцев, которые закупорили Финский залив минами и сетями, и многие наши подлодки погибли в войну.