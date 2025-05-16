Эстония пыталась захватить судно в нейтральных водах Балтийского моря: Инцидент прокомментировал генсек НАТО Рютте

Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в беседе с KP.RU заявил, что Эстония совершила акт морского пиратства на Балтике. Эксперт напомнил о существовании международных положений, которые на море нельзя нарушать. Были случаи, когда эстонцы задерживали суда, идущие к нам. По его словам, эстонцы, принимая такое решение, явно вспомнили опыт немцев, которые закупорили Финский залив минами и сетями, и многие наши подлодки погибли в войну.