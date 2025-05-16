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BZ: Киев может использовать назначение Мединского для срыва переговоров

Низкий дипломатический статус Мединского может быть воспринят Киевом как проявление неуважения.

Источник: Аргументы и факты

Назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Стамбуле может быть использовано Украиной как предлог для срыва диалога и усиления давления на Запад с целью получения дополнительной военной помощи. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Низкий дипломатический статус Мединского может быть воспринят Киевом как проявление неуважения и сигнал о нежелании Москвы вести серьёзные переговоры, говорится в публикации.

В материале подчёркивается, что украинская сторона может публично обвинить Россию в использовании переговоров как формы затягивания конфликта. В случае демонстративного отказа от участия в диалоге, подобный жест может быть интерпретирован Западом как повод для расширения поставок вооружения для Украины и усиления санкционного давления на Москву.

Напомним, 16 мая с 10:00 в Стамбуле начнутся переговоры между российскими и украинскими представителями. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, российская сторона уже готова к диалогу и ожидает прибытия украинских коллег.