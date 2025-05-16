BZ: Киев может использовать назначение Мединского для срыва переговоров

В материале подчёркивается, что украинская сторона может публично обвинить Россию в использовании переговоров как формы затягивания конфликта. В случае демонстративного отказа от участия в диалоге, подобный жест может быть интерпретирован Западом как повод для расширения поставок вооружения для Украины и усиления санкционного давления на Москву.