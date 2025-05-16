Назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Стамбуле может быть использовано Украиной как предлог для срыва диалога и усиления давления на Запад с целью получения дополнительной военной помощи. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
Низкий дипломатический статус Мединского может быть воспринят Киевом как проявление неуважения и сигнал о нежелании Москвы вести серьёзные переговоры, говорится в публикации.
В материале подчёркивается, что украинская сторона может публично обвинить Россию в использовании переговоров как формы затягивания конфликта. В случае демонстративного отказа от участия в диалоге, подобный жест может быть интерпретирован Западом как повод для расширения поставок вооружения для Украины и усиления санкционного давления на Москву.
Напомним, 16 мая с 10:00 в Стамбуле начнутся переговоры между российскими и украинскими представителями. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, российская сторона уже готова к диалогу и ожидает прибытия украинских коллег.