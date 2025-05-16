Главный инспектор МВД России едет в Екатеринбург

«24 мая 2025 года, в субботу, с 09:00 до 12:00 прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции транспортной полиции региона, будет проводить главный инспектор МВД России, генерал-майор полиции Дмитрий Михайлович Лищина. Все желающие могут обратиться к нему с предложениями, жалобами», — заявили в пресс-службе.