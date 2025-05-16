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Главный инспектор МВД России едет в Екатеринбург

Главный инспектор МВД проведет прием граждан в Екатеринбурге.

В Екатеринбург едет главный инспектор МВД России, генерал-майор полиции Дмитрий Лищина. Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«24 мая 2025 года, в субботу, с 09:00 до 12:00 прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции транспортной полиции региона, будет проводить главный инспектор МВД России, генерал-майор полиции Дмитрий Михайлович Лищина. Все желающие могут обратиться к нему с предложениями, жалобами», — заявили в пресс-службе.

Прием будет проводиться в здании на Вокзальной, 21. Запись осуществляется по телефону: 8 (343) 378−15−46.