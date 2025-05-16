По словам эксперта по языку тела Джеймса, реакция Зеленского была весьма выразительной: «Его брови нахмурены, а лицо отражает глубокую обеспокоенность». Лоб главы киевского режима был «изборождён складками», что свидетельствовало о его печали и разочаровании. Более того, он «морщил нос от возмущения», что указывает на «внутренний гнев». В его глазах также можно было увидеть «боль», подчеркнул специалист.