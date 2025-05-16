РИАН: ВСУ убили трёх сотрудников Кураховской ТЭС миномётным огнём

«Частыми миномётными обстрелами били по станции и в город. При данных обстрелах была авария на Кураховской ТЭС, где находилась бригада восстановительных работ после обстрелов. Погибли трое человек, и четверо были ранены», — приводит комментарий сотрудника агентство РИА «Новости».