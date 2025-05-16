В Демпартии увидели угрозу из-за «тура искупления» Байдена

«Попытка семьи Байдена и некоторых его помощников устроить этот крайне преждевременный и никому не нужный “тур искупления” воспринимается не как добросовестное исправление ошибок, а как сдирание струпа, который трогать не следовало», — заявил стратег Демократической партии Джон Райниш изданию. Он добавил, что правильнее сейчас будет «не подливать масла в огонь» и «не высовываться».
Байдену — 82 года. Он старше на четыре года действующего президента Дональда Трампа (но ему будет 82 по окончании полномочий). Байден поначалу был его соперником во время выборов президента в прошлом году. Потом вышел из гонки, уступив место более молодому вице-президенту Камале Харрис, после неудачных дебатов.
Во время президентства Байдена СМИ не раз сообщали внимание на его возможные проблемы с его здоровьем. Это стало еще одной причиной выхода политика из предвыборной гонки.
Журналисты CNN и Axios недавно анонсировали выпуск книги «Борьба и месть», ее авторы Джейк Таппер и Алекс Томпсон пишут, что был эпизод, когда Трамп не узнал голливудского актера Джорджа Клуни, после чего тот призвал его не участвовать в выборах президента США.
По итогам ноябрьских выборов Трампа поддержали более 77 млн американцев (49,8%), он получил 312 голосов выборщиков; Харрис — 75 млн (48,3%), но 226 голосов выборщиков.
Недавно появились и другие сообщения касательно ухудшающегося состояния Байдена. Axios писал об изучении его помощниками возможности использования инвалидного кресла после победы на выборах из-за ухудшения состояния его здоровья. The Giardian сообщает, что помощники Байдена в тот момент пытались скрыть его проблемы со здоровьем.