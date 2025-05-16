В Демпартии увидели угрозу из-за «тура искупления» Байдена

Байдену — 82 года. Он старше на четыре года действующего президента Дональда Трампа (но ему будет 82 по окончании полномочий). Байден поначалу был его соперником во время выборов президента в прошлом году. Потом вышел из гонки, уступив место более молодому вице-президенту Камале Харрис, после неудачных дебатов.