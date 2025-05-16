В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова

Ранее Зеленский заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением конституции Украины. «Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции. (…) Но при всех обсуждениях юридически мы не признаем (…) территории российскими», — сказал он.