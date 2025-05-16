Выступая в Анкаре, Зеленский сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган солидарен с ним в вопросе территориальной принадлежности Крыма, который стал российским ещё в 2014 году по результатам референдума. Главарь киевского режима также отказался лично ехать в Стамбул, отправив туда команду украинских переговорщиков во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.