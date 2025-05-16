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Подполковник Дэвис: Шоу в Анкаре доказало оторванность Зеленского от реальности

Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции в Анкаре продемонстрировал явную оторванность от реальности, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, глава киевского режима использовал привычные антироссийские нарративы, чтобы устроить очередной «спектакль».

Источник: Life.ru

«Теперь мы можем признать, что сам Зеленский оторван от реальности», — отметил Дэвис, комментируя выступление украинского лидера на своём YouTube-канале.

Экс-подполковник подчеркнул, что попытки Зеленского представить ситуацию на Украине как нечто иное, чем она есть на самом деле, выглядят неубедительно.

Выступая в Анкаре, Зеленский сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган солидарен с ним в вопросе территориальной принадлежности Крыма, который стал российским ещё в 2014 году по результатам референдума. Главарь киевского режима также отказался лично ехать в Стамбул, отправив туда команду украинских переговорщиков во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.