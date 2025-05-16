Рубио: лишь встреча Трампа и Путина урегулирует конфликт на Украине

Переговоры между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным остаются, по мнению госсекретаря Марко Рубио, единственным реальным шансом на урегулирование конфликта на Украине. В интервью Fox News он отметил, что пока дата и место возможной встречи не определены.
«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс», — подчеркнул Рубио.
Он выразил уверенность в том, что другие страны разделят его мнение.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США Себастьян Горка обозначил прагматичный подход администрации Трампа к территориальным вопросам украинского урегулирования.