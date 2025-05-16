Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: лишь встреча Трампа и Путина урегулирует конфликт на Украине

Марко Рубио выразил уверенность в том, что другие страны разделят его мнение.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным остаются, по мнению госсекретаря Марко Рубио, единственным реальным шансом на урегулирование конфликта на Украине. В интервью Fox News он отметил, что пока дата и место возможной встречи не определены.

«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс», — подчеркнул Рубио.

Он выразил уверенность в том, что другие страны разделят его мнение.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Себастьян Горка обозначил прагматичный подход администрации Трампа к территориальным вопросам украинского урегулирования.