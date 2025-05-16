Рубио: лишь встреча Трампа и Путина урегулирует конфликт на Украине

Переговоры между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным остаются, по мнению госсекретаря Марко Рубио, единственным реальным шансом на урегулирование конфликта на Украине. В интервью Fox News он отметил, что пока дата и место возможной встречи не определены.