«Устраивает истерику»: в Крыму оценили заявление Зеленского о полуострове

Константинов подчеркнул, что если бы Зеленский внимательно изучил украинскую конституцию и положения о тогдашней Автономной Республике Крым, дающие право крымскому народу на самоопределение, то не делал бы подобных заявлений. «К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал», — отметил он.