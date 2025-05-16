Губернатор Приангарья передал бойцам СВО из Иркутской области 80 новых автомобилей

Вместе с Правительством Российской Федерации, с Минпромторгом, Народным фронтом продолжаем предоставлять технику воинским частям, где служат жители региона, — рассказал Игорь Кобзев. — Мы передали 80 автомобилей в честь 80-летия Победы, великого праздника для всей страны. От всех наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны, которым сегодня около ста лет и больше, я лично с ними встречался, от всех них — слова благодарности за мужество, честность, отвагу, решительность, выдержку, упорство.