Губернатор Приангарья передал бойцам СВО из Иркутской области 80 новых автомобилей

Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Иркутской области.
Каждая «Нива», кроме прочего, содержит дополнительный комплект резины. Автомобили поступят на курское, донецкое и луганское направления.
Вместе с Правительством Российской Федерации, с Минпромторгом, Народным фронтом продолжаем предоставлять технику воинским частям, где служат жители региона, — рассказал Игорь Кобзев. — Мы передали 80 автомобилей в честь 80-летия Победы, великого праздника для всей страны. От всех наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны, которым сегодня около ста лет и больше, я лично с ними встречался, от всех них — слова благодарности за мужество, честность, отвагу, решительность, выдержку, упорство.
Глава региона также пообщался с участниками спецоперации, а также вручил им благодарственные письма и часы. В свою очередь, военнослужащие подарили Игорю Кобзеву собственноручно выполненные символические сувениры.