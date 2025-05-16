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Губернатор Приангарья передал бойцам СВО из Иркутской области 80 новых автомобилей

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев совместно с Народным фронтом передал ключи от 80 новых автомобилей «Нива» военнослужащим, выполняющим боевые задачи специальной военной операции. Техника отправилась в подразделения, где служат бойцы из Приангарья.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Иркутской области.

Каждая «Нива», кроме прочего, содержит дополнительный комплект резины. Автомобили поступят на курское, донецкое и луганское направления.

Вместе с Правительством Российской Федерации, с Минпромторгом, Народным фронтом продолжаем предоставлять технику воинским частям, где служат жители региона, — рассказал Игорь Кобзев. — Мы передали 80 автомобилей в честь 80-летия Победы, великого праздника для всей страны. От всех наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны, которым сегодня около ста лет и больше, я лично с ними встречался, от всех них — слова благодарности за мужество, честность, отвагу, решительность, выдержку, упорство.

Глава региона также пообщался с участниками спецоперации, а также вручил им благодарственные письма и часы. В свою очередь, военнослужащие подарили Игорю Кобзеву собственноручно выполненные символические сувениры.