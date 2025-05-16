Зеленский не читал Конституцию: В Крыму резко ответили на заявления Киева о статусе полуострова

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в комментарии РИА Новости резко раскритиковал заявление нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского о непризнании российского статуса Крыма и новых регионов.
По его словам, глава киевского режима игнорирует исторический факт, демонстрируя либо невежество, либо сознательное искажение действительности.
«Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта», — указал парламентарий.
Глава крымского парламента также обратил внимание на правовые аспекты вопроса. Он напомнил, что даже в составе Украины Крым имел статус автономной республики с правом на самоопределение, что было закреплено в украинской Конституции. Константинов выразил сомнение, что Зеленский вообще знаком с этим документом.
«К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал», — заключил он.
Накануне на пресс-конференции в Анкаре после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Зеленский заявил, что украинская сторона отказывается признавать новые регионы России в качестве российских территорий до начала переговоров с Москвой. Обсуждение территориальных вопросов якобы противоречит украинской Конституции.