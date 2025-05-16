Глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов как истерику. Об этом он заявил в пятницу, 16 мая.
По его словам, Зеленский либо демонстрирует невежество, либо сознательно искажает факты, ссылаясь на Конституцию Украины в вопросе Крыма. Константинов отметил, что Зеленский не изучал ни Конституцию Украины, ни положения об Автономной Республике Крым, которые предоставляли крымскому народу право на самоопределение.
— Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта, — сказал Константинов.
Он также подчеркнул, что Зеленский, нарушивший закон и узурпировавший власть, не имеет морального права говорить о соблюдении Конституции, которую, вероятно, даже не читал, передает РИА Новости.
В апреле президент США Дональд Трамп назвал требования о передаче Крыма и других территорий Украине нелепыми. Генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ также заявил, что Зеленский должен признать утрату Крыма и Донбасса, чтобы не потерять Черноморское побережье.