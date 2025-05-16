По его словам, Зеленский либо демонстрирует невежество, либо сознательно искажает факты, ссылаясь на Конституцию Украины в вопросе Крыма. Константинов отметил, что Зеленский не изучал ни Конституцию Украины, ни положения об Автономной Республике Крым, которые предоставляли крымскому народу право на самоопределение.