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«Устраивает истерику»: в Крыму ответили на слова Зеленского о статусе полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов как истерику. Об этом он заявил в пятницу, 16 мая.

Глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов как истерику. Об этом он заявил в пятницу, 16 мая.

По его словам, Зеленский либо демонстрирует невежество, либо сознательно искажает факты, ссылаясь на Конституцию Украины в вопросе Крыма. Константинов отметил, что Зеленский не изучал ни Конституцию Украины, ни положения об Автономной Республике Крым, которые предоставляли крымскому народу право на самоопределение.

— Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта, — сказал Константинов.

Он также подчеркнул, что Зеленский, нарушивший закон и узурпировавший власть, не имеет морального права говорить о соблюдении Конституции, которую, вероятно, даже не читал, передает РИА Новости.

В апреле президент США Дональд Трамп назвал требования о передаче Крыма и других территорий Украине нелепыми. Генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ также заявил, что Зеленский должен признать утрату Крыма и Донбасса, чтобы не потерять Черноморское побережье.