DE: Зеленский был раздражен, узнав, что Путин не приедет в Стамбул

Выражение лица Владимира Зеленского во время общения с журналистами в Анкаре свидетельствует о разочаровании и раздражении политика в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин решил не ехать на переговоры в Стамбул, пишет Daily Express со ссылкой на эксперта по языку тела г-жу Джеймс.
«Зеленский пытается вытянуть что-то позитивное из этой “встречи” в Турции, но его язык тела показывает как разочарование, так и раздражение», — говорится в публикации.
По словам эксперта, нахмуренные брови Зеленского говорили о его глубокой обеспокоенности, а сжатые губы и опущенные вниз уголки рта — о гневе.
Ранее издание сообщило, что президент РФ, не поехав в Стамбул на переговоры с Украиной, серьезно унизил Зеленского.
Эксперт по языку жестов Илья Анищенко, комментируя выражения лица украинского политика после прибытия в Турцию, назвал его «гримасой проигравшего».