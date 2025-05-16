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DE: Зеленский был раздражен, узнав, что Путин не приедет в Стамбул

Выражение лица украинского политика оценила эксперт по языку тела.

Источник: Аргументы и факты

Выражение лица Владимира Зеленского во время общения с журналистами в Анкаре свидетельствует о разочаровании и раздражении политика в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин решил не ехать на переговоры в Стамбул, пишет Daily Express со ссылкой на эксперта по языку тела г-жу Джеймс.

«Зеленский пытается вытянуть что-то позитивное из этой “встречи” в Турции, но его язык тела показывает как разочарование, так и раздражение», — говорится в публикации.

По словам эксперта, нахмуренные брови Зеленского говорили о его глубокой обеспокоенности, а сжатые губы и опущенные вниз уголки рта — о гневе.

Ранее издание сообщило, что президент РФ, не поехав в Стамбул на переговоры с Украиной, серьезно унизил Зеленского.

Эксперт по языку жестов Илья Анищенко, комментируя выражения лица украинского политика после прибытия в Турцию, назвал его «гримасой проигравшего».