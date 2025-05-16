СМИ: в офисе Зеленского царит паника из-за переговоров

«Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», — сказал изданию на условиях анонимности советник администрации Зеленского.
Как указано в материале, глава киевского режима также недоволен тем, что президент США Дональд Трамп, в отличие от предыдущей администрации, не разделяет позицию Украины, а сам Зеленский вынужден постоянно подстраиваться под главу Белого дома.
«В Киеве опасаются, что все, что отстаивалось в течение трех лет войны, может быть потеряно в один миг», — пишет Spiegel.
Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.
Тем не менее, встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.
Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле с 10:00.
В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.