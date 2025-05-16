Денис Паслер рассказал о детстве, семье и своих задачах — тезисы первого свердловского интервью

«На севере области много таких диких, совсем не туристических мест. Гуляешь там весь день и никого не встретишь. Остаешься ночевать в пустой избушке без удобств, варишь сам уху на ужин из только что пойманной рыбы […] В разные периоды моей жизни меня тянуло на Средний Урал в наши леса. И я регулярно приезжал […], Урал позвал — так мы с близкими говорим», — говорит врио губернатора.