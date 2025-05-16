Денис Паслер рассказал о детстве, семье и своих задачах — тезисы первого свердловского интервью

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер дал свое первое интервью «Областной газете» в новом статусе. В нем он откровенно и подробно рассказал о своих родителях, супруге, взаимоотношениях в семье и о работе. Приводим главные тезисы.
О детстве в Североуральске
Семья свердловского главы жила в обычном доме без централизованного водоснабжения и газа. Денис Паслер и его двое братьев помогали родителям по хозяйству. Семья держала кур и поросят. Летом часто ходили в лес за грибами и ягодами.
«Вместе с отцом строили гараж, баню, теплицу. Картошки, помню, всегда было очень много», — рассказывает Паслер.
Он рано начал работать. Уже в 15 лет разгружал вагоны с товарищами и получал за это неплохие деньги.
О родителях
Отца Дениса Паслера уже нет в живых. А мать по-прежнему живет в Североуральске в доме, где врио губернатора вырос.
"Ей 71 год, она продолжает заниматься хозяйством — активно, заботливо и с любовью, как было всегда.
Мама скомандует — и еду картошку копать.
Если есть возможность, то и своих детей привлекаю. И с пустыми руками из маминого дома никогда не ухожу — мамины малосольные огурчики и лечо люблю больше всего", — говорит глава региона.
О первой серьезной работе
Паслер закончил Уральский государственный горный университет, но вернулся работать в родной Североуральск. В 18 лет он уже стал машинистом буровой установки. Но глава региона признается, что никогда не мечтал стать шахтером. Хотел быть водителем, как папа. Однако в шахте он проработал несколько лет. Считает профессию шахтера важной и уважаемой.
О наставниках
Главными наставниками Паслер считает родителей. Он говорит, что всегда его окружали люди, которые чему-то его учили.
«Я благодарен всем своим наставникам. Есть один человек, с которым я общаюсь уже очень давно, несмотря на большую разницу в возрасте. Это Алексей Петрович Воробьев (председатель правительства Свердловской области с 1996 по 2007 год). Мы пересекались на разных этапах жизни и дружим до сих пор», — признается Денис Паслер.
О любви к Уралу
Глава региона признается, что всегда очень любил уральский лес. Это его место силы. Даже сейчас в свободное время Паслер любит проводить время на природе.
«На севере области много таких диких, совсем не туристических мест. Гуляешь там весь день и никого не встретишь. Остаешься ночевать в пустой избушке без удобств, варишь сам уху на ужин из только что пойманной рыбы […] В разные периоды моей жизни меня тянуло на Средний Урал в наши леса. И я регулярно приезжал […], Урал позвал — так мы с близкими говорим», — говорит врио губернатора.
О супруге и сыне
Паслер говорит, что семья для него — главная ценность в жизни. Он живет с супругой уже 17 лет. «Делим все радости и трудности, вместе занимаемся детьми», — говорит глава региона.
Он отметил, что его сын Денис, который ранее занимался хоккеем в США, вернулся в Екатеринбург. Сейчас он тренируется на «Дацюк Арене».
О новом институте
Паслер анонсировал в интервью создание Института креативных индустрий — образовательного учреждения, которое соответствовало бы духу и стилю, образу мышления людей в столице Урала.
«Мне необходимо более детально изучить возможности существующих образовательных учреждений, чтобы понять, на какой базе мы можем реализовать этот проект. Нужно организовать обсуждения на эту тему с предпринимательским сообществом. Важно, чтобы образование, знания, которые получают студенты, были применимы на практике», — отметил руководитель области.
О центре реабилитации СВО
Паслер намерен построить в области центр реабилитации бойцов СВО. Он уже обсудил эту тему с Социальным фондом России и сейчас ждет предложений. В целом глава региона отметил, что поддержка участников спецоперации — это отдельная и большая тема. Область продолжает оказывать поддержку бойцам и их семьям. Особое внимание сейчас уделяется трудоустройству вернувшихся участников СВО.
О ключевых задачах
Паслер уверен, что власти Свердловской области должны обеспечить достойные условия жизни для всех жителей. Для этого нужно достичь множества целей.
Но сейчас для главы региона главная задача — собрать команду.
«Для меня, как руководителя, очень важна верно подобранная команда единомышленников. Профессионалов своего дела, умеющих добиваться результата. Сформировать такую команду — одна из ключевых задач на ближайшие полгода», — подытожил Паслер.