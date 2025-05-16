Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД заявили, что поведение Украины на переговорах невозможно спрогнозировать

Россия сделала все для организации переговоров с Украиной, однако Москва не может отвечать за непрогнозируемое поведение Киева. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Источник: Олег Елков/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

При этом немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) писала, что украинские власти могут использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации в Стамбуле для срыва переговоров.