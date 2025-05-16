Мирошник: Есть шансы на подготовку документа, направленного на завершение конфликта

Шансы на подготовку документа, направленного на завершение конфликта, в рамках переговоров в Стамбуле сохраняются. Об этом в пятницу, 16 мая, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, легитимизация итогов этих переговоров остается возможной, несмотря на истечение срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского.
— Мы точно также видим попытку другой стороны обратить прагматичный и рабочий процесс ведения переговоров в некое шоу. Вот сейчас, спустя сутки, несколько суток, когда пытались раскачивать ситуацию, можно сказать, что эта попытка уйти в формат таких мероприятий, которые ближе Зеленскому, которые больше похожи на некие шаржи, не получилась, — заявил Мирошник.
Он также отметил, что желание украинской стороны обсуждать лишь прекращение огня вызывает озабоченность у России, передает ТАСС.
До этого в турецком МИД заявили, что 16 мая представители Турции, Украины и России встретятся в Стамбуле. По словам помощника президента России Владимира Мединского, делегация РФ будет ждать украинских представителей с 10 утра.