Мирошник: Есть шансы на подготовку документа, направленного на завершение конфликта

— Мы точно также видим попытку другой стороны обратить прагматичный и рабочий процесс ведения переговоров в некое шоу. Вот сейчас, спустя сутки, несколько суток, когда пытались раскачивать ситуацию, можно сказать, что эта попытка уйти в формат таких мероприятий, которые ближе Зеленскому, которые больше похожи на некие шаржи, не получилась, — заявил Мирошник.