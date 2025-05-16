Мирные переговоры между Россией и Украиной пройдут в Стамбуле. Онлайн-трансляция

Первая за три года встреча между представителями России и Украины должна была пройти 15 мая в Стамбуле. Инициативу по организации прямых переговоров 11 мая выдвинул президент Российской Федерации Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность принять участие в переговорах в Турции и пригласил к диалогу российского лидера. Изначально начало встречи планировалось на вторую половину дня, однако по просьбе турецкой стороны время проведения было изменено.