Мирные переговоры между Россией и Украиной пройдут в Стамбуле. Онлайн-трансляция

Переговоры в Турции были перенесены с 15 на 16 мая.
В Стамбуле 16 мая состоятся прямые переговоры между представителями России и Украины. Руководство российской делегацией возложено на помощника президента Владимира Мединского. В составе переговорной группы также находятся заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU.
Первая за три года встреча между представителями России и Украины должна была пройти 15 мая в Стамбуле. Инициативу по организации прямых переговоров 11 мая выдвинул президент Российской Федерации Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность принять участие в переговорах в Турции и пригласил к диалогу российского лидера. Изначально начало встречи планировалось на вторую половину дня, однако по просьбе турецкой стороны время проведения было изменено.
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