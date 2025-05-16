Система школьного образования в Узбекистане выходит на новый этап развития — что изменится

Кроме того, по каждому из 17 предметов среднего образования будут определены опорные школы. Преподаватель опорной школы будет проходить углубленную подготовку по своему направлению в центре повышения квалификации на основе международных программ и получит статус тренера. Затем эти тренеры будут обучать 25 ведущих педагогов в своем регионе. А ведущие педагоги будут повышать квалификацию других учителей в своей школе.