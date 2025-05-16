В силовых структурах назвали взятое Торское ключевой точкой обороны ВСУ

С переходом села Торское в ДНР под контроль российских войск ВСУ потеряли ключевую точку обороны на крансколиманском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«На краснолиманском направлении Торское было ключевой точкой обороны для противника», — говорится в публикации.
По словам источника, освобождение Торского позволит ускорить продвижение ВС РФ к Красному Лиману.
Напомним, Минобороны сообщило о переходе Торского под контроль ВС РФ в минувший четверг. Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов, поздравляя бойцов 67-й мотострелковой дивизии с освобождением села, заявил об уверенном продвижении ВС РФ на краснолиманском направлении.