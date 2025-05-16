Премьер Малайзии испугался реакции жены на свой ответ на загадку Путина о троне

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обеспокоен возможной реакцией своей жены на ответ, который он дал президенту России Владимиру Путину на загадку о предназначении третьего трона в Андреевском зале Кремля. Об этом стало известно в четверг, 15 мая, во время его выступления в МГИМО.
Во время переговоров 14 мая Путин предложил Ибрагиму угадать, для кого предназначался третий трон в Андреевском зале. Ибрагим практически без раздумий ответил, что трон был для второй жены царя. Путин ответил, что третий трон предназначался для матери, и с улыбкой отметил, что «обмен информацией» в любом случае «был полезен», потому что такой ответ отражает мировоззрение настоящего мусульманина.
— И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это — и я попаду в неприятности. Поэтому я ответил, что не все мусульмане разделяют эту точку зрения. Конечно, это разрешено, но я все равно настаиваю: у меня только одна жена, — рассказал премьер-министр.
Ибрагим отметил, что сначала Путин попросил разрешения, чтобы рассказать эту историю публично. Затем глава РФ признался ему, что «редко шутит на публике».
Премьер добавил, что очень рад таким доверительным отношениям с Россией и верит, что в будущем отношения укрепятся еще сильнее.
— И, конечно, я поделюсь этим со своими коллегами в АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — прим. «ВМ»), — цитирует политика РИА Новости.
Ранее Путин в шутку поприветствовал лидера Белоруссии Александра Лукашенко на английском языке, чем вызвал смех своего коллеги.