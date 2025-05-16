Премьер Малайзии испугался реакции жены на свой ответ на загадку Путина о троне

— И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это — и я попаду в неприятности. Поэтому я ответил, что не все мусульмане разделяют эту точку зрения. Конечно, это разрешено, но я все равно настаиваю: у меня только одна жена, — рассказал премьер-министр.