В Екатеринбурге будут готовить военное духовенство

Данное решение было принято на очередном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.
Как сообщается на сайте РПЦ, заседание прошло 15 мая в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре Москвы. Председателем выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Об открытии новой магистерской программы в Екатеринбургской духовной семинарии говорится в рапорте митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, рапорте протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета РПЦ.
«МК-Урал» ранее писал, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обратился к монашеству и пастве с Пасхальным посланием.
В своем обращении митрополит заявил об опасности, исходящей от радикально настроенных иностранцев, которые, по его словам, массово прибывают на территорию региона.