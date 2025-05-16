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В Екатеринбурге будут готовить военное духовенство

В Екатеринбургской духовной семинарии будет открыта магистерская программа по профилю «Подготовка военного духовенства и взаимодействие с Вооруженными силами».

Данное решение было принято на очередном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

Как сообщается на сайте РПЦ, заседание прошло 15 мая в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре Москвы. Председателем выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Об открытии новой магистерской программы в Екатеринбургской духовной семинарии говорится в рапорте митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, рапорте протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета РПЦ.

«МК-Урал» ранее писал, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обратился к монашеству и пастве с Пасхальным посланием.

В своем обращении митрополит заявил об опасности, исходящей от радикально настроенных иностранцев, которые, по его словам, массово прибывают на территорию региона.