МИД РФ заявил, что Россия и Украина создадут единый документ по итогам переговоров в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле должны состояться 16 мая.
Россия и Украина могут подготовить единую модель, которая станет основой для дальнейшего урегулирования конфликта, по итогам переговоров, проходящих в Стамбуле. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Сначала нужно достичь договоренности по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования. [Делегаты] могут наработать ту модель, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, так и будет принята международным сообществом», — заявил Мирошник. Его слова передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением о проведении прямых переговоров с представителями Украины, определив датой встречи 15 мая. В качестве площадки для диалога был выбран Стамбул — город, в котором в 2022 году уже проходили переговоры между российской и украинской делегациями, посвященные вопросам мирного урегулирования конфликта.
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Утром 15 мая в Стамбул прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.