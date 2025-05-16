МИД РФ заявил, что Россия и Украина создадут единый документ по итогам переговоров в Стамбуле

«Сначала нужно достичь договоренности по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования. [Делегаты] могут наработать ту модель, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, так и будет принята международным сообществом», — заявил Мирошник. Его слова передает РИА «Новости».