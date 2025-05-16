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Радий Хабиров встретился с секретарем Генсовета партии «Единая Россия»

В Москве Радий Хабиров встретился с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

Источник: t.me/radiyhabirov

В соцсетях глава республики рассказал, что обсудил с коллегой реализацию партийных проектов в Башкирии и работу регионального отделения.

— При участии «Единой России» в республике мы продолжаем строительство и капремонт школ, замену ФАПов, ремонт почтовых отделений, оснащение учреждений культуры, благоустройство общественных пространств, — отметил он.

Также Радий Фаритович отметил и работу по поддержке участников СВО и их родных. Большую помощь в этом вопросе оказывают волонтерские штабы имени Шаймуратова, которые действуют на базе всех 63 отделений партии в республике. Он поблагодарил Владимира Якушева за поддержку региона и жителей.