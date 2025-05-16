Радий Хабиров встретился с секретарем Генсовета партии «Единая Россия»

Также Радий Фаритович отметил и работу по поддержке участников СВО и их родных. Большую помощь в этом вопросе оказывают волонтерские штабы имени Шаймуратова, которые действуют на базе всех 63 отделений партии в республике. Он поблагодарил Владимира Якушева за поддержку региона и жителей.