Радий Хабиров встретился с секретарем Генсовета партии «Единая Россия»

В соцсетях глава республики рассказал, что обсудил с коллегой реализацию партийных проектов в Башкирии и работу регионального отделения.
— При участии «Единой России» в республике мы продолжаем строительство и капремонт школ, замену ФАПов, ремонт почтовых отделений, оснащение учреждений культуры, благоустройство общественных пространств, — отметил он.
Также Радий Фаритович отметил и работу по поддержке участников СВО и их родных. Большую помощь в этом вопросе оказывают волонтерские штабы имени Шаймуратова, которые действуют на базе всех 63 отделений партии в республике. Он поблагодарил Владимира Якушева за поддержку региона и жителей.