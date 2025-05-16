Эксперт: «Путин не ошибся, назначив Демешина главой региона год назад»

Наконец, минувший год ознаменовался координацией усилий с федеральным центром и очисткой исполнительного аппарата от неэффективных кадров, без которых экономические и социальные проекты просто не могли бы быть осуществлены в требуемой мере. Губернатор, отметил Баширов, усилил команду эффективными кадрами, минимизируя бюрократию и поддерживая логистику, туризм и сельское хозяйство.