Эксперт: «Путин не ошибся, назначив Демешина главой региона год назад»

15 мая 2025 года наступил год с момента назначения Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края указом Президента России Владимира Путина. За это время жизнь в регионе переменилась кардинальным образом практически во всех сферах. Оценку деятельности главы края дал профессор Высшей школы экономики, автор аналитического Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
Ключевые усилия, подчеркнул эксперт, Демешин сосредоточил на развитии экономики и социальной сферы, следуя принципам, обозначенным Президентом. В частности, губернатор запустил проекты индустриальных парков, хартию промышленного суверенитета и импортозамещения, привлекая инвесторов при условии их вкладов в регион. Несмотря на геополитические вызовы, удалось обеспечить сбалансированный рост промышленности и социальной сферы.
«Инвесторам и бизнесу в целом предложили поддержку и сопровождение в обмен на конкретные шаги по инвестициям в регион. С теми, кто думал только о себе, разговор вели короткий», — отметил экономист.
Не менее важным достижением первого года работы Демешина в должности главы края стали расширенные социальные программы выплат для семей участников СВО, обеспечение жильём сирот и индексация для многодетных семей и пенсионеров, охватившая даже отдалённые территории.
«Спустя год сложно найти категорию граждан — от многодетных семей до пенсионеров — которых не коснулись бы индексации и выплаты. Негласное “с завода по садику, с застройщика по школе” проникло даже на самые севера», — подчеркнул эксперт.
Наконец, минувший год ознаменовался координацией усилий с федеральным центром и очисткой исполнительного аппарата от неэффективных кадров, без которых экономические и социальные проекты просто не могли бы быть осуществлены в требуемой мере. Губернатор, отметил Баширов, усилил команду эффективными кадрами, минимизируя бюрократию и поддерживая логистику, туризм и сельское хозяйство.
«Хорошо помню осторожные и даже скептические прогнозы коллег в те дни (когда Демешин только вступил в новую должность — прим. ред.). Но оглядываясь назад, фиксируем, что Президент Путин точно знал, что делал, определяясь с кандидатурой на губернатора Хабаровского края. И не промахнулся», — заключил эксперт.