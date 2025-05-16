Премьер Малайзии пошутил о реакции жены на его ответ на загадку Путина

«Когда мы шли на пресс-конференцию, тихо спросил меня, может ли он рассказать эту историю… Он рассказал её, и, конечно же, она стала вирусной. И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это — и я попаду в неприятности», — заявил Ибрагим.