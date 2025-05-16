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Премьер Малайзии пошутил о реакции жены на его ответ на загадку Путина

Анвар Ибрагим подчеркнул, что у него только одна жена.

Источник: Аргументы и факты

Глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим с юмором рассказал о реакции супруги на его реплику в адрес президента России Владимира Путина, касающуюся загадки о третьем троне в Андреевском зале Кремля.

Как он пояснил, во время встречи российский лидер поинтересовался, известно ли его малайзийскому коллеге, для чего предназначен третий трон в указанном зале. Ибрагим предположил, что он мог быть предназначен для второй жены царя. В ответ на это Путин заявил, что премьер-министр Малайзии ответил как настоящий мусульманин.

«Когда мы шли на пресс-конференцию, тихо спросил меня, может ли он рассказать эту историю… Он рассказал её, и, конечно же, она стала вирусной. И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это — и я попаду в неприятности», — заявил Ибрагим.

Премьер также отметил, что, хотя многоженство и допускается исламом, не все мусульмане придерживаются подобной позиции. Он акцентировал внимание на том, что у него лишь одна жена.