Самарская область снова в «антилидерах» России по количеству проблемных очистных

Росприроднадзор завершил мониторинг экологического состояния очистных комплексов, созданных в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги».
Об этом сообщила на своей страничке «ВКонтакте» глава ведомства Светлана Радионова.
Всего обследовано 132 объекта. Итоги мониторинга показали следующее:
Обнаружено 1471 нарушение природоохранных норм. Из них 418 связаны с загрязнением водоемов. Среднее количество нарушений на один комплекс составило порядка десяти случаев.
За каждое установленное нарушение инициированы административные производства, составлены предписания и проводятся расчеты ущерба окружающей среде.
Наиболее проблемные регионы по числу нарушений:
Ярославская область — 173 случая;
Самарская область — 54;
Республика Чувашия — 50;
Республика Марий Эл — 45.
Первичная оценка показала, что ни одно сооружение не соответствует заявленным экологическим нормам, везде требуются доработки. Методику исправления недостатков подробно изложили в специальных рекомендациях для предприятий.
Сегодня удовлетворительное качество очистки обеспечивают объекты лишь двух регионов:
Москва демонстрирует стопроцентный показатель соответствия нормам, Татарстан достигает уровня в пятьдесят процентов. Хороший прогресс наблюдается в Московской области.
Работа над модернизацией очистных сооружений является приоритетной задачей для властей, поскольку состояние водоёмов непосредственно влияет на нашу безопасность, экономику и здоровье населения.
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