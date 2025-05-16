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Самарская область снова в «антилидерах» России по количеству проблемных очистных

Росприроднадзор завершил мониторинг экологического состояния очистных комплексов, созданных в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги».

Росприроднадзор завершил мониторинг экологического состояния очистных комплексов, созданных в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги».

Об этом сообщила на своей страничке «ВКонтакте» глава ведомства Светлана Радионова.

Всего обследовано 132 объекта. Итоги мониторинга показали следующее:

Обнаружено 1471 нарушение природоохранных норм. Из них 418 связаны с загрязнением водоемов. Среднее количество нарушений на один комплекс составило порядка десяти случаев.

За каждое установленное нарушение инициированы административные производства, составлены предписания и проводятся расчеты ущерба окружающей среде.

Наиболее проблемные регионы по числу нарушений:

Ярославская область — 173 случая;

Самарская область — 54;

Республика Чувашия — 50;

Республика Марий Эл — 45.

Первичная оценка показала, что ни одно сооружение не соответствует заявленным экологическим нормам, везде требуются доработки. Методику исправления недостатков подробно изложили в специальных рекомендациях для предприятий.

Сегодня удовлетворительное качество очистки обеспечивают объекты лишь двух регионов:

Москва демонстрирует стопроцентный показатель соответствия нормам, Татарстан достигает уровня в пятьдесят процентов. Хороший прогресс наблюдается в Московской области.

Работа над модернизацией очистных сооружений является приоритетной задачей для властей, поскольку состояние водоёмов непосредственно влияет на нашу безопасность, экономику и здоровье населения.

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